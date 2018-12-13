«Цифра» необоснованно дорожает: ФАС уличила торговые сети в завышении цен на ТВ-приставки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело из-за увеличения розничной стоимости цифровых ТВ-приставок. Как сообщила пресс-служба ведомства, признаки установления монопольно высокой цены в популярных торговых сетей ООО «ДНС Ритейл», ООО «МВМ», ООО «Эльдорадо», НАО «Юлмарт», которые таким образом, судя по всему, решили заработать на повсеместном введении в России цифрового телевидения.

По результатам анализа ФАС выявлено, что наблюдается расширение ассортимента продаваемых моделей ТВ-приставок, что является положительным моментом, однако происходит сокращение низкого ценового сегмента (до 1000 рублей) ТВ-приставок.

Изучение цен показало, что в тверских сетевых магазинах (в этом регионе переход на цифровое телевидение начался 3 декабря) выявлен рост цен с июня по декабрь на отдельные модели ТВ-приставок. В низком ценовом сегменте рост цен составляет от 30% до 100%. В сегменте свыше 1000 рублей подорожание составляет от 5% до 83,9%.

«ФАС России усматривает в действиях сетевых магазинов признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции путем необоснованного завышения розничных цен», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в России поэтапно начинается переход телевещания с аналогового формата на цифровой в стандарте DVB-T2. Открыла этот процесс Тверская область с 3 декабря. Следующие 7 регионов с 11 февраля, затем 20 регионов с 15 апреля и 57 – с 3 июня.

Гражданам, чьи телевизоры не поддерживают прием цифрового сигнала, необходимо покупать пользовательское оборудование для приема цифрового телевидения (ТВ-приставки) для подключения к телевизорам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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