Новогодняя кремлевская ель на пути в Москву

Сегодня в Подмосковье завершается подготовительный этап для транспортировки новогодней ели в Москву, где она должна украсить Соборную площадь в Кремле. Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне близ поселка Еремино Щелковского района прошли праздничные гуляния, посвященные проводам «зеленой красавицы» в столицу.

100-летняя 30-метровая елка была выбрана в результате жесткого кастинга, который начался еще в феврале прошлого года. Победа в конкурсе, который организовало управление делами президента РФ, досталась именно этой ели – разлапистой, без изъянов и самой пушистой.

«В этом году в 18-й раз мы проводим и организуем общероссийскую новогоднюю елку. 6 тысяч детей со всей страны приедут на елку – начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. Одна из частей этого мероприятия – подбор и доставка в Кремль на Соборную площадь елки», – отметил заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

По его словам, в понедельник елку бережно перевяжут для транспортировки, а во вторник привезут в Кремль. «Мы завезем ее через Спасскую башню, башня открывается только два раза в год: когда 9 мая министр обороны выезжает на парад и второй раз – когда мы завозим елку, – уточнил Качанов. – Главную елку страны украсят 2 тысячами новогодних игрушек, 1,5 км гирлянд будет на ней, такая красота ждет ребятишек».

Как предполагается, после праздников кремлевская елка также сослужит добрую службы. Уже пятый год экологи-волонтеры при поддержке администрации главы государства и управления делами президента РФ дарят кремлевской новогодней елке вторую жизнь. Впервые после праздников елка превратилась в волшебные подарки в 2015 году – тогда из ее древесины изготовили 300 клюшек для детских спортивных команд, первыми свои волшебные клюшки получили юные хоккеисты севастопольской команды «Гардемарины». В 2016 году по желанию детей-эковолонтеров из волшебной древесины были изготовлены скворечники, которые затем раздарили в парки и скверы всей страны.

2017 год стал особенным в жизни Кремлевской елки – в год экологии стартовал проект «Детки кремлевской елки», и у нее действительно появились детки. Когда с елки снимали игрушки после окончания празднеств, вместе с ними сняли и шишки, а из шишек достали семена. Эти семена разлетелись по всей стране в изготовленных из древесины елки экокубах, и теперь уже более 4 тысяч детей и взрослых по всей России выращивают у себя дома, в школах и детских садах, в школьных лесничествах и детских клубах маленьких зеленых «деток», делятся новостями в группах проекта в социальных сетях. А когда «детки» окрепнут, участники проекта «Детки кремлевской елки» высадят их в грунт у себя в городах и поселках, а самых пушистых торжественно высадят в Москве в «Парке дружбы».

В 2018 году кроме «деток» из древесины кремлевской елки вновь были сделаны хоккейные клюшки, которые были «украшены» автографами и символикой знаменитой «красной машины» – российской команды, ставшей чемпионом Олимпиады. Их подарил юным спортсменам сам президент РФ Владимир Путин в Сочи на матче знаменитой «Ночной хоккейной лиги».

Как предполагается, в 2019 году проекты «Детки кремлевской елки» и «Волшебные клюшки» будут продолжены и выйдут на международный уровень – семена волшебной кремлевской елки начнут путешествие за пределы России и понесут тепло российской щедрой души в разные страны и города по всему миру, а волшебные клюшки получат и участники Азиатских игр.

Организаторы этих проектов выступили Тимур Усманов, председатель Совета Национального Экологического Корпуса, и Алена Август, эксперт РАСО. «Конечно, непросто было сначала объяснить чиновникам, зачем нам нужна кремлевская елка, которую раньше после праздника просто отправляли на опилки, но все мы в душе дети, а значит – верим в чудо, поэтому проекты живут и развиваются», – отметил Тимур Усманов.

«Мы видим, как все больше людей вовлекается в это доброе дело, – со своей стороны добавила Алена Август, – как растет проект и как загораются счастьем глаза детей, которые получают клюшки, выращивают елочки. И главное – они понимают, что эта елочка – часть большой и доброй истории о любви к своей стране, России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.18

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