На Казанском направлении МЖД отключился свет: электрички выбились из графика

Сегодня утром на Казанском направлении Московской железной дороги на участке Москва – Люберцы произошло отключение электричества, в результате чего пригородные поезда выбились из графика. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной магистрали.

«В настоящее время на участке энергообеспечение работает в штатном режиме. Диспетчеры индивидуально работают с каждым задержанным поездом, чтобы сократить опоздание и ввести в график», – говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Причина, из-за которой кратковременно пропадало энергонапряжение, выясняется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

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