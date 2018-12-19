Может заблокировать связь и изменить климат: Запад заподозрил РФ и Китай в создании нового оружия

Западные СМИ обеспокоены экспериментом по изменению атмосферы, который провели российские и китайские ученые. Как пишет издание Science Alert, особую настороженность вызывает возможное применение новой разработки в военной сфере.

Сообщается, что эксперимент был проведен еще летом 2018 года. Однако общественный резонанс вызвала недавняя публикация в South China Morning Post, в которой ученые, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали о своих исследованиях.

Выяснилось, что серия из пяти испытаний состоялась в июне. На высоте более 500 километров над поселком Васильсурск в Нижегородской области: ученые излучали высокочастотные радиоволны для манипулирования ионосферой, в то время как Китайский сейсмоэлектромагнитный спутник (CSES) измерял влияние с орбиты.

Во время первого эксперимента якобы удалось добиться физических возмущений в атмосфере на площади около 126 квадратных километров. В рамках второго эксперимента удалось повысить температуру ионизированного газа на больших высотах более чем на 100 градусов Цельсия.

Сотрудница Китайского управления по землетрясениям (CEA) Ван Ялу, единственная, чье имя, как участницы эксперимента известно, подчеркнула, что ученые занимаются только наукой и о причастности военных ей неизвестно.

Декан школы физики и оптоэлектроники в Университете Ксидиан в Сиане, ведущий исследователь по технологиям манипулирования ионосферой в Китае профессор Го Лисинь, не участвовавший в эксперименте, назвал такие исследования чрезвычайно необычными. «Такое международное сотрудничество очень редко встречается в Китае», – сказал он.

При этом, как отмечается в публикации, Китай – не единственная страна, которая участвовала в подобных экспериментах с Россией.

Как пишет Science Alert, вскрывшиеся факты вызвали озабоченность по поводу потенциальных военных применений этих разработок, так как ионосфера и ионизированный газ (плазма) имеют решающее значение для радиосвязи.

«Избирательно воздействуя на заряженные частицы, которые составляют часть верхних слоев атмосферы, ученые или даже правительства могут теоретически усиливать или блокировать радиосигналы на большие расстояния», – говорится в статье.

Даже предварительные эксперименты, проведенные в июне и якобы разработанные в качестве тестового примера для будущих исследований в области ионосферы, имели чрезвычайные последствия, полагает издание. В статье отмечается, что сейчас нет никаких доказательств того, что происходит что-то гнусное, «хотя в этом году различные стороны обвиняли Россию в глушении сигналов GPS».

Стоит отметить, что российские ученые уже выступили с заявлениями о том, что эксперименты носят только научный характер. В частности, доктор физико-математических наук Николай Беллюстин подчеркнул, что комплекс был создан для исследования атмосферы, «а не для того, чтобы играть с погодой».

«Радиокомплекс «Сура» был создан возле города Васильсурска в Нижегородской (тогда еще Горьковской) области 40 лет назад, я лично принимал участие в технических работах в 1978 году. С 1980-го года «Сура» работает, и все эти годы она используется для разнообразных исследований и экспериментов. Установка «Сура» действительно нагревает ионосферу на высоте в 100 км и теоретически это может повлиять на погоду. Мы пока не знаем, как зарождаются циклоны, из-за чего и на каких высотах. Но это – лишь предположения, которые за эти 40 лет высказывались уже не раз», – цитирует его слова «Взгляд».

Ученый обратил внимание, что гипотезы об использовании «Суры» в военных целях несостоятельны, поскольку на проект не имеет «приличного финансирования».

Москва, Мария Вяткина

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