Россияне сметают в магазинах телевизоры: аномальный спрос спровоцировали планы правительства

Россияне бросились массово скупать телевизоры. В ноябре их приобрели больше, чем в накануне чемпионата мира по футболу, а годовая выручка Интернет-магазинов приближается к полутора миллиардам рублей. Аномальный спрос на эту технику эксперты компании АТОЛ связывают с резонансной цифровой реформой, в рамках которой в 2019 году в России планируется полностью отключить аналоговое телевещание.

Как выяснилось, в ноябре российские граждане приобрели на 94% больше телевизоров, чем в октябре. Такой спрос эксперты назвали аномальным, поскольку годом ранее рост сезонных покупок составил лишь 20%. При этом за ноябрь телевизоров приобрели на 30% больше, чем за май и июнь, в преддверии ЧМ-2018.

Самым популярным брендом у жителей страны стал Telefunken, чья доля в общем объеме проданных за год составила 18,5%. За эту технику покупатели отдали почти 171 млн рублей. При этом самой крупной выручка стала у компании Samsung, которая продала в России телевизоров на 430,6 млн рублей, за ней следует LG с 385,4 млн рублей, а Sony получила за свою технику 135,7 млн рублей.

В основном россияне приобретали телевизоры с диагональю 32 дюйма – общая выручка за такие модели составила 321,5 млн рублей, а их доля составила 37,3%. В ноябре внезапно покупатели стали выбирать диагональ 40 дюймов. Доля таких телевизоров относительно октября возросла на 17%, а доля 32-дюймовых снизилась на 7,6%.

«На фоне увеличения спроса на телевизоры мы наблюдаем еще и рост среднего чека, – отметил основатель компании АТОЛ Алексей Макаров. – В ноябре 2018 люди «дозрели» до довольно дорогих покупок в интернете – средняя стоимость телевизора в ноябре составила 26 689 рублей, что на 113% выше средней по году».

В общей сложности с начала года по конец ноября россияне потратили на телевизоры более 1 473 миллионов рублей, причем больше 300 миллионов из них приходится на ноябрь.

В целом, отмечается в исследовании, средняя стоимость покупаемых телевизоров в этом году снизилась на 31%, достигнув при этом отметки 23 050 рублей. С июля замечено постепенное снижение средней стоимости телевизора, усилившееся в сентябре и достигшее пика в октябре, когда эта цифра составила 19 739 рублей. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Правда, в ноябре, когда россияне стали отдавать предпочтение более дорогим моделям, она возросла до 26 689 рублей.

Самыми популярными в этом году стали модели телевизоров в ценовой категории от пяти до 10 тысяч рублей, однако весной и осенью основной спрос был на технику стоимостью от 10 до 15 тысяч. Эксперты полагают, что это объясняется стремлением купить более качественную вещь, которая прослужит много лет: если в апреле и мае покупатели выбирали телевизоры для просмотра футбольного чемпионата, то осенью перед россиянами со всей очевидностью встала неизбежность цифровой реформы. Многим потребовалось заменить устаревшие модели, принимающие только аналоговый сигнал.

Исследование динамики спроса на телевизоры в России провел производитель онлайн-касс АТОЛ. Изучены были чеки более 13 тысяч касс, подключенных к онлайн-магазинам. Компания считает, что это более 70% рынка e-commerce.

Отметим, что переход на «цифру» в России должен произойти поэтапно в течение нескольких месяцев 2019 года: в феврале от аналогового вещания будут отключены 7 регионов, затем отключения пройдут в апреле и в июне. Сначала Федеральная целевая программа развития телерадиовещания предусматривала полное отключение «аналога» в 2015 году, но позднее этот срок был продлен.

В начале декабря эксперимент по отключению аналогового сигнала начался в Тверской области. Министр цифрового развития Константин Носков на этой неделе заявил, что эффект от этого «только положительный», и назвал эксперимент успешным кейсом. Чиновник сообщил, что жители региона сами охотно переходили на «цифру», поэтому никакой проблемы с этим нет. Между тем, местные СМИ сообщают о неготовности области к такому кардинальному шагу: в магазинах электроники в первые же дни смели все цифровые приставки, причем многие покупали сразу по несколько штук. Кратно возрос и спрос на антенны. Цены на такие товары, внезапно ставшие дефицитом, у перекупщиков взлетели в несколько раз. Проблемой стала и настройка тюнеров, которую многие, особенно пожилые люди, не в состоянии произвести самостоятельно. В итоге местные власти были вынуждены пообещать выплачивать отдельным категориям граждан компенсации за оборудование, и организовать целую армию волонтеров для помощи тем, кто не может справиться с подключением самостоятельно.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила торговые сети «ДНС Ритейл», ООО «МВМ», ООО «Эльдорадо», НАО «Юлмарт» в завышении цен на ТВ-приставки. По результатам анализа выявлено, что наблюдается расширение ассортимента продаваемых моделей ТВ-приставок, что является положительным моментом, однако происходит сокращение низкого ценового сегмента (до 1000 рублей) ТВ-приставок.

Изучение цен показало, что в тверских сетевых магазинах (в этом регионе переход на цифровое телевидение начался 3 декабря) выявлен рост цен с июня по декабрь на отдельные модели ТВ-приставок. В низком ценовом сегменте рост цен составляет от 30% до 100%. В сегменте свыше 1000 рублей подорожание составляет от 5% до 83,9%. «ФАС России усматривает в действиях сетевых магазинов признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции путем необоснованного завышения розничных цен», – говорилось в сообщении ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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