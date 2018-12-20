Эксперты забраковали две трети сыров в российских магазинах

Больше половины сыров в российских магазинах внесены Росконтролем в «черный список» или получили замечания. Экспертный центр Союза потребителей провел крупную проверку сыра нескольких маров и сортов как в экономном, так и в премиум-сегменте. В частности, это популярные сорта «Российский», «Гауда», «Маасдам», «Эдам», «Моцарелла», «Костромской», «Пошехонский», «Тильзитер», «Дор блю», плавленные сыры и брынза.

Изучено было 112 образцов. Из них 53 попали в черный список, а еще 35 получили замечания. Без всякой опаски употреблять в пищу оказалось можно лишь 24 сорта от различных брендов.

В Росконтроле отметили, что подделка молочных продуктов с высоким содержанием жира очень распространена, причем без специальных исследований отличить фальсификат от настоящего сыра почти нереально. В частности, нередко производитель заменяет молочный жир растительными, в том числе опасными для здоровья, гидрогенизированными. Именно такие жиры эксперты обнаружили в 40 образцах, при этом в большей части их них содержание молочного жира не превышало 1%.

«Такой суррогат не может называться даже сырным продуктом, а состав жира указывает на дешевые растительные масла», – отметили в Росконтроле.

Кроме того, около половины этого фальсификата в составе имеет высокое содержание транс-изомеров жирных кислот, превышающее допустимое значение. Это значит, что при производстве сыра использованы модифицированные растительные жиры, либо добавлен говяжий жир.

В Росконтроле сообщили, что подделкой оказалась продукция брендов FreshFoods, СДМ, «Карат», «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Сыр Стародубский», «Данковский молочный завод», «Переславский Сыродельный завод», Каменский маслосыркомбинат.

Руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач Андрей Мосов отметил, что трансжиры представляют гораздо большую опасность, чем нелюбимое россиянами пальмовое масло. «Они провоцируют развитие атеросклероза, повышают риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов. Покупателей не просто обманывают, продавая им дешевый суррогат под видом сыра, но и подвергают их здоровье риску», – пояснил он.

Проверили эксперты образцы сыров и на органолептические показатели, ориентируясь при этом на требования ГОСТа – именно его на маркировке указали производители 17 образцов, но, как выяснилось, ни один из них стандарту не соответствует. «Основная проблема во вкусе, запахе, консистенции и внешнем виде. Это касается как популярного у потребителей сорта сыра «Российский», так и моцареллы, гауды, маасдама и других», – уточнили в Росконтроле.

По микробиологическим показателям в «черный список» занесено три образца плавленного колбасного сыра брендов «Город сыра», «Золото Орбиты», «Мясновъ».

Оказалось, что производитель нередко хитрит и с информацией о показателях пищевой ценности. Эксперты выяснили, что часто фактическая жирность продукта оказывается ниже заявленной, а белка в нем меньше, чем указано на упаковке.

В итоге эксперты пришли к выводу, что к покупке можно рекомендовать сыры 24 наименований. В частности, это «Российский» от Valio, «Сербская брынза», «А ла «Каймак» и «Сырко» – от Млекара Шабац, «Львиное сердце» и «Топленое молочко» – бренда «Радость вкуса», гауда и плавленый с ветчиной – «Сыробогатов», Маасдам, Гауда от «Золото Европы», Маасдам от «Кабош», Bonfesto «Моцарелла», «Избенка» Адыгейский, «Город сыра» Голландский, Laime Тильзитер, и другие.

Москва, служа информации РИА «Новый День»

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