Ледяной дождь и метель: Москву ожидают снежные выходные

К московскому региону приближается атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, который принесет потепление. Согласно прогнозу центра «Фобос», повышение температуры воздуха будет сопровождаться снегопадами, метелью и гололедицей, а в выходные возможны ледяные дожди.

Синоптики отмечают, что погодные условия начнут меняться сегодня вечером, а в выходные вероятно значительное повышение температуры. В субботу, 22 декабря, в Москве днём до –1°. В облаках уже могут находиться капли переохлаждённой воды, поэтому наряду со снегом местами в Москве не исключены и ледяные дожди.

В воскресенье, 23 декабря, температурный фон сохранится.

Однако с понедельника в столичном регионе вновь похолодает до -6…-8°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.18

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