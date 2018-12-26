Счастье и деньги: россияне назвали лучшие подарки Деда Мороза

Россияне больше всего хотели бы получить в подарок от Деда Мороза здоровье, счастье и много денег. Таковы результаты опроса, который провел исследовательский холдинг «Ромир». Жителям страны предложили вспомнить свое детство, когда они писали письма Деду Морозу, и рассказать, какие подарки они желают получить сейчас.

Оказалось, что две трети россиян (66%) попросили бы здоровья для себя и близких. Еще 39% хотели бы получить в Новом году настоящее счастье. На третьем месте в списке заветных желаний оказались деньги – такой подарок желают получить 32% участников опроса.

Кроме того, взрослые жители страны попросили бы у деда Мороза новую машину (15%), квартиру (14%), путешествия (14%). Еще 17% хотели бы встретить Новый год с семьей. В числе желаемых подарков для россиян также оказались новые смартфоны, компьютеры и украшения.

При этом жениться или выйти замуж хотят всего 5% участников опроса, а родить ребенка – только 4%. В «Ромир» отметили, что допускалось несколько вариантов ответа, поэтому общая сумма превышает 100%.

Участие в опросе приняли полторы тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет и старше, которые живут в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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