Генпрокуратура уличила Росстат в занижении долгов по зарплате в России

Генеральная прокуратура РФ фактически обвинила Росстат в занижении данных о реальных задолженностях по зарплате. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Согласно данным Росстата на 1 декабря этого года, по сведениям организаций-респондентов, просроченная задолженность по заработной плате составила 3,07 млрд рублей перед 45,6 тыс. человек. Однако размер фактической просроченной задолженности значительно превышает данные Росстата», – цитирует слова Куренного «Интерфакс».

По данным прокуратуры, во всех регионах есть организации, которые не предоставляют в органы статистики сведения о просроченной задолженности по зарплате. В частности, только в Приволжском федеральном округе в первом полугодии выявлено 36 фактов непредставления организациями-респондентами сведений о задолженности по зарплате на 128 млн рублей. «Кроме того, в этом же округе установлено 856 организаций, не подпадающих под государственное статистическое наблюдение, но имеющих задолженности по зарплате на общую сумму 1,4 млрд рублей», – сказал он.

Напомним, 18 декабря Росстат сообщил, что просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2018 года составила 3 млрд 70,4 млн рублей, снизившись за ноябрь на 139 млн рублей, или на 4,3%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.12.18

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