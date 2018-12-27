Руководство Москвы нашло общий язык с родителями, обеспокоенными заболеванием детей в ЮВАО

Руководство Москвы успокоило родителей, которые считают, что столичные власти якобы скрывают случаи дизентерии в детских дошкольных учреждениях Юго-Восточного административного округа.

Напомним, два детсада столицы были закрыты на карантин в связи со вспышкой ОРВИ.

В среду состоялась встреча родителей Лефортово с префектом ЮВАО Андреем Цыбиным. На мероприятии обсуждалось много актуальных вопросов, касающихся развития района в 2018 и перспектив на 2019 год. В ходе встречи родители подняли вопрос и о заболевших детях. Заместитель префекта ЮВАО Людмила Митрюк рассказала о том, что сделано московскими властями для выяснения обстоятельств происшествия. Речь шла о заболевании нескольких десятков детей в дошкольных подразделениях школ №2051 (Некрасовка) и №1360.

Несмотря на то, что некоторые родители изначально были настроены на скандал, а не на конструктивный диалог, Людмила Митрюк смогла ответить на самые острые вопросы москвичей. Она рассказала, что сразу после того, как дети заболели, в дошкольных учреждениях провели весь необходимый комплекс мероприятий, предусмотренных в подобных случаях. Эпидемиологическое расследование включало лабораторные бактериологические исследования отобранных образцов продуктов питания и воды. Помимо продуктов, которые ели заболевшие дети, исследованию подверглась бутилированная и водопроводная вода. Также были взяты суточные пробы и смывы с поверхностей.

Людмила Митрюк пыталась донести максимум информации до обеспокоенных родителей, но, к сожалению, не все были готовы к обсуждению. Некоторые из родителей пришли не столько разобраться в проблеме, сколько поскандалить. Именно они стали утверждать, что получили независимые результаты исследования, согласно которым у их детей была выявлена дизентерия. Митрюк поставила под сомнение корректность представленных исследований и пригласила инициативную группу для личного общения. Это общение состоялось после окончания заседания, и хотя временами беседа проходила на повышенных тонах, стороны друг друга услышали.

Как сообщается в одной из посвященной этой теме родительских групп в соцсети «ВКонтакте», в настоящий момент проводится проверка качества продукции, поставляемой в детские сады, в том числе в ЮВАО. О результатах исследований будет сообщено после получения результатов. Ведется проверка поставщиков молочной продукции, воды, а также продуктов промышленного производства, которые не подвергались термической обработке.

Родители координируют усилия, их представители готовы контактировать с властями, чтобы разобраться в ситуации. В настоящий момент все заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Отметим, ранее сообщалось, что диагноз «дизентерия» на котором настаивают некоторые родители, официально не подтвержден. Речь может идти о ротавирусной инфекции, распространяющейся воздушно-капельным путем.

Это подтверждает тот факт, что детский сад при школе №2051 на прошлой неделе был закрыт на карантин именно в связи со вспышкой ОРВИ (ротавирус). Детсад при школе №2051, в котором по данным СМИ заболели около 70 детей, был закрыт 21 декабря. Роспотребнадзор уже начал проверку этого детского учреждения.

24 декабря появилась информация, что на карантин закрыли еще одно образовательное учреждение – дошкольное отделение школы №1360». Сообщается, что там заболели 42 ребенка. Это детское учреждение также проверяет Роспотребнадзор. Ситуация там уже стабилизирована, детский сад готовится к открытию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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