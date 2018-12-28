Ради сигарет: во «Внуково» пьяный мужчина устроил забег по летному полю

В столичном аэропорту «Внуково» пьяный мужчина начал курить у трапа самолета и убежал на летное поле, чтобы его не остановили. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

ЧП произошло 27 декабря, передает агентство «Москва». Как сообщается, гражданин прибыл к самолету автобусом, однако закурил и не пошел к трапу. После того, как сотрудник службы авиационной безопасности сделала ему замечание, мужчина побежал в сторону аэровокзального комплекса. В результате он был задержан сотрудниками пограничной службы, передан сотрудникам транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. Дебоширом оказался уроженец Екатеринбурга 1968 года рождения.

В отношении мужчины составлен протокол о нарушении требований в области транспортной безопасности, появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и нарушении запрета на курение на отдельных территориях.

Примечательно, что это уже третий инцидент в столичных аэропортах за последнее время. В конце ноября в «Шереметьево» самолет сбил мужчину, который не сел в автобус, а вышел на взлетно-посадочную полосу. Позже еще один пассажир был задержан в «Шереметьево» за несанкционированный выход на ВПП.

Москва, Мария Вяткина

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