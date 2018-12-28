Телеканалы СТС, «Домашний» и «Че» сменили владельца

Телевизионный холдинг «СТС Медиа» перешел под контроль ВТБ. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ сегодня, 28 декабря. Ранее 75% холдинга владел Иван Таврин, у которого остаются телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и Disney.

Как пишет РБК, ООО «СТС Медиа» (управляет каналами СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и CTC Kids) теперь на 100% принадлежит АО «Медиа Инвестиции». Единственным акционером этой компании, которая зарегистрирована в ноябре этого года, является АО «Клиенты Стратегия Результат». По данным ЕГРЮЛ на 2002 год, она принадлежит Tampleton Investment Holdings (Cyprus) и является аффилированной с ПАО «Банк ВТБ».

Ранее пакетом из 75% акций ООО «СТС Медиа» через ООО «ЮТВ Менеджмент» владел Иван Таврин, а оставшиеся акции через американскую Mediasreris Inc. принадлежали кипрской Telcrest Investmets Ltd, которую связывают с ВТБ, «Сургутнефтегазом», Алексеем Мордашовым и Национальной медиа группой.

Агентство отмечает, что информация о продаже Тавриным в пользу ВТБ своего пакета акций в «СТС Медиа» появилась в декабре. В госбанке заявляли, что управлять активом будет Национальная медиа группа. Ее представитель Алексей Уразов подтвердил РБК информацию, отметив, что группа уже является бенефициаром ООО «СТС Медиа» через закрытие АО «Клиенты Стратегия Результат».

В начале года Таврин заявлял РБК о намерениях продать свой пакет в «СТС Медиа».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.18

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