«Уралкалий» оказался в центре скандала с налоговыми махинациями

Принадлежащая известному российскому предпринимателю Дмитрию Мазепину компания «Уралкалий» проиграла арбитраж по сумме начисленных ей налогов и теперь должна выплатить государству дополнительно 983 миллиона рублей. Надзорные органы смогли убедить суд в том, что «Уралкалий» существенно занизил базу по налогу на прибыль, продав свою продукцию зарубежному покупателю по нерыночной цене. Примечательно, что в использовании точно такой же схемы господин Мазепин обвиняет химический комбинат «Тольяттиазот», миноритарным акционером которого является.

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФНС, требующей от «Уралкалия» долги по налогам еще за 2012 год. Тогда компания Дмитрия Мазепина продала своему швейцарскому трейдеру Uralkali Trading калийных удобрений на сумму в 69,6 млрд рублей. При этом разница с рыночными ценами на данный вид товара составила, по подсчетам налоговиков, 203 миллиона долларов. Налоги с этой суммы в бюджет не поступили, что и стало причиной судебного разбирательства, закончившегося поражением «Уралкалия».

Стоит отметить, что и до этого решения финансовая стабильность компании находилась под очень большим вопросом. Чистый долг «Уралкалия», согласно данным открытых источников, в конце прошлого года составлял 5,37 миллиарда долларов.

Недавняя аварийная остановка рудника в Соликамске и проигрыш без малого миллиарда рублей в арбитраже, судя по всему, еще более усугубят это бедственное состояние. По циркулирующей в отрасли информации, владелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин может даже решиться на банкротство компании.

Еще одно следствие из решения Московского арбитража – скандальная ситуация, в которую оказывается поставлен предприниматель в рамках проходящего в Тольятти суда против бывшего руководства химкомбината «Тольяттиазот». В инициированном «Уралхимом» деле обвиняют бывших руководителей «Тольяттиазота» в продаже аммиака и карбамида по заниженным ценам компаниям Ameropa и Nitrochem Distribution.

Судебная тяжба длится уже год (а само дело, с учетом расследования уже больше 6 лет), но убедительных подтверждений обвинениям найти так и не удалось. Зато сам Мазепин, как следует из вердикта арбитража, реализовал именно такую схему на собственном «Уралкалие». Интересно, ждет ли его судебный процесс, аналогичный идущему в Тольятти.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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