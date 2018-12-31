Липецкий творог стал причиной заболевания малышей в детсадах Москвы

Стали известны новые подробности о заболевании детей в некоторых садиках Юго-Восточного округа Москвы. Симптомы говорили о возможной кишечной инфекции, поэтому специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками департаментов образования и здравоохранения столицы организовали проверки.

Несмотря на предпраздничную суматоху в столице, все анализы были сделаны быстро. Выяснилось, что причиной заболевания детей стал загрязненный творог из Липецкой области, передает «Прайм».

Проверка Чаплыгинского комбината показала, что у некоторых сотрудников предприятия имеются в крови специфические маркеры. Инфицированными оказались 19% обследованных сотрудников комбината.

По решению суда работа линии по изготовлению творога на предприятии была приостановлена. Также временно закрыты несколько детсадов в Юго-Восточном округе Москвы. В отношении лиц, виновных в заболевании детей, были возбуждены административные дела.

По данным Роспотребнадзора, эпидемическая вспышка была ликвидирована в течение одного инкубационного периода. С 27 декабря новых случаев заболевания детей в садиках не выявлено.

Роспотребнадзор держит ситуацию под особым контролем. Продолжается проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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