Рождественская ночь в Москве: мороз и ледяные иглы

В ночь на Рождество в столичном регионе резко похолодает. Согласно прогнозу центра «Фобос», ожидаются морозы до -17 градусов, местами в Подмосковье – до -24.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер с переходом на юго-западный скоростью 1-6 метром в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Синоптики отмечают, что возможно появление ледяных игл (осадки в виде маленьких ледяных кристаллов в форме игл или звезд, которые образуются в морозы), снижающих видимость до 500-1000 метров. Еще эти атмосферные осадки называют ледяная или «алмазная» пыль. Опасаться таких ледяных игл не стоит, поранить человека они не могут, уточнили в центре «Фобос».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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