Россия празднует Рождество

Сегодня православная Россия отмечает один из самых великих религиозных праздников – Рождество. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил служба в Храме Христа Спасителя и обратился с поздравительной речью к россиянам, призвав всех проявить в эти дни лучшие стороны своей натуры.

«Рядом с вами наверняка есть тот, кто нуждается в вашей поддержке. Праздник Рождества Христова – прекрасная возможность явить свои лучшие человеческие качества, подарить радость и любовь людям. Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог», – сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх отметил, что человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся, однако христиане понимают, что «все несовершенство мира – это последствие греха» и что одними человеческими усилиями победить в себе грех невозможно – нужна Божественная помощь.

«Поэтому Спаситель предлагает нам самое главное – Себя; Он дает каждому человеку уникальную возможность соединиться с Ним. Это соединение происходит в Церкви через участие в ее Таинствах. Когда мы приходим ко Христу, устраняются все противоречия, стираются социальные различия. Христос любит каждого из нас», – сказал патриарх и пожелал, чтобы Рождество вдохновляло людей на добрые дела и чтобы помощь родившегося Спасителя пребывала с верующими на всех путях жизни.

Президент РФ Владимир Путин также обратился с поздравлением к россиянам. Глава государства, в частности, отметил, что «этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности – с ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний».

Президент РФ также отметил, что «Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодёжи, многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога».

«Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения. Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», – заключил глава государства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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