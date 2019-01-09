Синоптики прогнозируют Москве январскую оттепель

В Москве первая сокращенная рабочая неделя 2019 года будет холодной, однако уже в выходные в столичном регионе ожидается оттепель. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха может подняться до нулевой отметки.

Ночью в четверг, 10 января, в Москве столбик термометра еще будет опускаться до -13°, по области – до -15°. Днем в городе ожидается -8…-6°, в Подмосковье -11…-6°. При этом местами возможен небольшой снег.

В пятницу, 11 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Температура воздуха существенно не изменится и составит -8…-10°.

В выходные ожидается оттепель. Значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 5-8°. В субботу, 12 января, столбик термометра поднимется до -3°, в воскресенье, 13 января в регионе температура составит -5…0°.

При этом метеорологи предупреждают о снегопадах и падении атмосферного давления. В воскресенье оно составит 727 мм ртутного столба при норме 760 мм.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.19

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