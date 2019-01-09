Минута молчания: Госдума почтила память погибших в Магнитогорске

Сегодня на первом в 2019 году пленарном заседании Госдумы объявили минуту молчания в память о жертвах трагедии в Магнитогорске. С соответствующим предложением выступил депутат от «Единой России» Виталий Бахметьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий напомнил о взрыве газа, прогремевшем в жилом доме Магнитогорска 31 декабря. «Погибло 39 магниторгоцев, в том числе шесть детей, – отметил он. – Давайте помянем их память минутой молчания».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение. Депутаты стоя почтили память погибших в Магнитогорске.

Напомним, как сообщал «Новый День», утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажки на проспекте Карла Маркса. В результате под завалами оказались несколько десятков человек. 39 жителей дома погибли (в том числе 6 детей). Шестерых удалось спасти.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.01.19

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