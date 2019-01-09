Постновогодние будни в Москве: вступил в силу закон о 5000-тысячном штрафе за неоплату парковки

В Москве официально вступил в силу городской закон, который в два раза увеличивает штраф за неоплаченную парковку. Согласно документу, который был принят Мосгордумой и утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце декабря, с сегодняшнего дня с нарушителей будут взимать 5 тысяч рублей.

Московские власти посчитали, что прежний штраф (2 тысячи 500 рублей) был несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. «Стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети – от 1200 до 14400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности», – говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщал «Новый День», с 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час. Кроме того, с 1 января впервые за пять лет увеличилась стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта. Так, эвакуация наиболее массового сегмента транспортных средств – с мощностью двигателей от 80 до 250 л.с. с 1 января подорожала на 4% до 5,2 тысячи рублей.

Действия властей вызвали массовое недовольство населения. Жители столицы выступают против политики мэра Собянина и собирают подписи под петицией президенту РФ с требованием отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

23 декабря в Москве прошел митинг против произвола столичных властей. С трибуны прозвучал призыв отправить в отставку не только столичные власти, но и главу правительства РФ Дмитрия Медведева и президента РФ Владимира Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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