Депутатов Госдумы послали в глубинку. Главам регионов пора начинать беспокоиться

Госдума во время весенней сессии отправится по регионам. Визита федеральных депутатов стоит ждать на тех территориях, где потребуется дополнительный контроль за расходованием бюджетных средств на нацпроекты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с рекомендацией наладить тесную работу с Заксобраниями в субъектах РФ к коллегам в первый рабочий день нового года обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента поздравил депутатов с наступившим Новым годом и подчеркнул, что 2019-й – «особый для нашей страны, это год начала реализации национальных проектов». Решить задачи, поставленные президентом РФ, будет непросто, признал Володин, однако «этого ждут наши избиратели, граждане нашей страны, и от этого во многом зависит будущее нашего государства».

В числе этих задач, напомнил Володин, повышение уровня жизни, снижение бедности, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития страны, чтобы войти в пятерку ведущих экономик мира. При этом одними из основных во время работы в рамках весенней сессии станут законы о цифровой экономике. В ближайшее время правительство РФ должно внести в нижнюю палату парламента более 20 таких законопроектов.

В целом же Госдуме предстоит рассмотреть менее двух тысяч законопроектов – это почти в два раза меньше, чем годом ранее. «Сегодня на первый план выходит мониторинг и анализ правоприменительной практики», – определил Володин, пояснив, что ранее Думе приходилось заниматься разбором законодательных завалов.

В числе приоритетов в весеннюю сессию, как сказал Володин, законопроекты, которые решают многие жизненные проблемы – в частности, это вопрос доступа родственников в реанимацию, доступ в мобильную геолокацию при поиске детей, вопрос паллиативной помощи. «Принятия этих законопроектов ждут люди», – сообщил спикер Госдумы и предложил поставить их в приоритетную группу, чтобы рассмотреть в первоочередном порядке.

Председатель нижней палаты парламента напомнил коллегам, что в принятом бюджете страны на три года на 12 нацпроектов предусмотрено почти 5,7 трлн рублей – это большая сумма, отметил он, и подчеркнул, что «важно выстроить работу так, чтобы обеспечить эффективность прежде всего на региональном уровне».

«Надо обеспечить контроль за выполнением нацпроектов и эффективностью расходования средств», – подчеркнул Володин и предложил в регионах проводить выездные заседания Совета Госдумы, поскольку этот формат хорошо себя зарекомендовал. «Предусмотреть выездные заседания в те регионы, где есть необходимость дополнительного контроля», – указал он.

С таким же предложением Володин обратился и к председателям думских комитетов. «Как можно больше внимания уделять диалогу с коллегами в региональных законодательных собраниях, – посоветовал он, отметив, что особенно это касается вопросов совместного ведения. – Не стесняться проводить выездные заседания в регионах. Через создание открытых площадок выходить на совместные решения».

В своем первом выступлении Володин назвал и лидеров среди фракций в законотворческом процессе. Фаворитом по количеству внесенных законопроектов на одного депутата стала «Справедливая Россия», второе место досталось ЛДПР. Однако первое место по количеству принятых законопроектов заняла фракция «Единой России». «Каждый второй законопроект, внесенный депутатами фракции, был принят, – сказал спикер Госдумы. – Это очень хороший коэффициент полезной работы депутатов «Единой России». Спасибо, коллеги. В течение года была проделана большая работа».

Москва, Татьяна Дорофеева

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