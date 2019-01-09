ЧП в Подмосковье: полицейскому из Твери перерезали горло

В Подмосковье мужчина из ревности перерезал горло полицейскому из Твери. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня около 5 часов утра в одной из квартир в Подольске. Погибший полицейский 1982 года рождения был в гостях у знакомой и вместе с ее соседом распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в результате сотрудник МВД получил удар ножом в область шеи и скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

По предварительным данным погибший являлся сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоявший момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый в убийстве разыскивается. Известно, что он родом из Чувашии и был ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.19

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