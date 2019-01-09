Опасное селфи: в Подмосковье девочка отстрелила себе часть лица

В Подмосковье 13-летняя девочка отстрелила себе часть лица из отцовского травматического пистолета при попытке сделать селфи. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло 5 января в дачном доме в Мытищах. Девочка решила сделать фотографию – селфи и без спросу достала из кобуры травматический пистолет. Предположительно по собственной неосторожности она нажала на курок и случайно выстрелила себе в лицо. У нее диагностировано огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти.

В настоящее время установлено, что оружие принадлежало отцу девочки на основании разрешения на хранение и ношение. По факту ненадлежащего хранения пистолета мужчина привлечен к административной ответственности.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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