Думское «ЕдРо» против индексации пенсий: даже обещанную тысячу рублей получат не все

Госдума в первый рабочий день нового года отказалась индексировать пенсии работающим пенсионерам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии рассмотрели сразу три схожих законопроекта, предполагающих повышение размера выплат, но поблажек россиянам не светит.

Изменить порядок индексации страховых пенсий предложила КПРФ, «Справедливая Россия» разработала законопроект, который отменяет заморозку индексации пенсий, а лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и его коллега Ярослав Нилов внесли отдельный документ о порядке увеличения страховой пенсии работающим пенсионерам.

Против всех трех законопроектов выступили депутаты от «Единой России». В частности, член комитета по труду, «единоросс» Ольга Баталина сочувственно сообщила, что ей понятна мотивация авторов, но свела вопрос к сфере регулирования пенсионной реформы.

«Если бы не было вопросов к жизненному уровню пенсионеров, то не было бы и потребности в запуске пенсионной реформы, которая стартовала с 1 января, – сообщила она, пояснив, что ответы на вопросы индексации пенсий предстоит найти «в рамках пенсионной реформы».

«Единоросс» напомнила, что Минфин РФ предлагал вообще лишить пенсий работающих пенсионеров, и только долгие дискуссии и обсуждения, в том числе в Госдуме, помогли отказаться от этого непопулярного решения. При этом Баталина признала, что обещанную в рамках пенсионной реформы тысячу рублей в качестве прибавки к пенсии получат не все – у кого-то повышение составит и 400-500 рублей.

«Прошу согласиться с позицией комитета и не поддерживать законопроекты», – подытожила она.

Коммунистка Тамара Плетнева, в свою очередь, заявила, что намерена голосовать за все три законопроекта, «потому что если хоть один будет принят, это все равно будет лучше, чем существующее положение». Депутат поинтересовалась у авторов, коснется ли в случае принятия законов индексация пенсий инвалидов.

Ее коллега Олег Смолин отметил, что этот вопрос сейчас стоит наиболее остро, и он уже приводил данные статистики Росстата премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«На 1 января 2015 года было 2,4 млн работающих инвалидов, на 1 января 2017 – 2 млн, на 1 января 2018 года – уже 1 млн 644 тысячи, – сообщил он. – Хотя программа «Доступная среда» требует, чтобы число работающих инвалидов росло». Однако людям стало невыгодно работать за минимальную зарплату и отказываться от индексации пенсий. «Принятие нашего законопроекта будет способствовать тому, чтобы стимулировать их работать, – подчеркнул Смолин. – И Медведев дал поручение правительству проработать вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам».

Тут в дискуссию вновь вступили «единороссы». Депутат Светлана Бессараб напомнила, что споры о выплате пенсий работающим пенсионерам в Госдуме разворачиваются не в первый раз, однако и в исторической перспективе – в советские годы – полные пенсии платили не всем работающим пенсионерам. «В 2015 году было принято решение под давлением серьезных экономических обстоятельств, и пенсии работающим пенсионерам было решено не индексировать, – напомнила она. – Я предлагаю сегодня не говорить об аргументах за, так как понятно, что пенсионеры работают не от хорошей жизни».

Вместо аргументов «за» индексацию пенсий «единоросс» предложила депутатам другую тему для дискуссии – по ее словам, ни одна из групп авторов законопроектов не выполнила условие Бюджетного кодекса и не указала источник финансирования новых бюджетных обязательств.

В ответ Смолин уточнил, что в СССР неполную пенсию получали только те, у кого была очень высокая зарплата. «А что касается того, что во многих странах Евросоюза такая же ситуация – так давайте сначала сделаем зарплаты и пенсии такие же, как у них. А потом будем ограничивать возможность получения пенсий», – предложил он, отметив, что пенсии в Европе в переводе на российские деньги приближаются к 200 тысячам рублей.

«Эсер» Валерий Гартунг сообщил, что его фракция поддержит все три инициативы. Он уточнил, что первый предполагает отменить временную заморозку индексаций пенсий работающим пенсионерам. Третий – о том же самом, но он внесен был позже, его предлагается ввести в действие на полгода позже. Второй, от «Справедливой России», предлагает проиндексировать пенсии работающим так же, как всем остальным. «Но при этом мы предлагаем вернуть не только работающим пенсионерам, но и всем неработающим пенсионерам недоплаченную индексацию пенсий за весь период», – отметил парламентарий.

«Да, это большие обязательства государства, – признал Гартунг. – Но это возврат денег, изъятых у пенсионеров государством».

Его коллега по фракции Олег Шеин со своей стороны отметил, что «деньги в государственной экономике есть», а значит – есть и возможность проиндексировать пенсии. При этом он обратил внимание, что из российской экономики средства уходят на поддержку крупного бизнеса или в офшоры, причем именно государство помогает их туда выводить. «Оборотной стороной такой безответственной политики правительства и «Единой России» является снижение уровня жизни пенсионеров», – заявил он, отметив, что уровень жизни пенсионеров в реальном выражении сократился на 7-8% даже по статистике Росстата.

Законопроекты были поставлены на открытое рейтинговое голосование, в итоге предложение КПРФ набрало 103 голоса «за», а две другие инициативы – по 96 голосов. На итоговом голосовании проект коммунистов поддержали лишь 99 депутатов. «Все три законопроекта отклоняются», – подытожил первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.01.19

Уровень коррупции в России гораздо выше, чем принято считать. / Руководство костромского цирка заподозрено в организации торговли бесплатными билетами на спектакли Запашных (ФОТО). / Опасное селфи: в Подмосковье девочка отстрелила себе часть лица. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»