Убийца москвички Ирины Ахматовой может оказаться серийным маньяком

Мужчина, подозреваемый в резонансном убийстве москвички Ирины Ахматовой, может оказаться серийным маньяком. Задержанный Виталий Чикирев заподозрен, как минимум, в еще одном нападении на женщину. Установлена его связь с покушением на изнасилование в ноябре 2018 года в Кунцево, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, речь идет о ЧП, когда в подъезде жилого дома ударом сзади неизвестный оглушил женщину и начал ее раздевать. Когда нападавший собирался начать изнасилование, потерпевшая очнулась и попросила отпустить ее. Подозреваемый согласился, отнял у нее деньги и ценные вещи и скрылся.

По словам источника, в ходе расследования было установлено, что покушение на изнасилование мог совершить Чикирев.

В настоящее время мужчину также проверяют на причастность к двум нападениями на женщин в Ярославле, двум – во Владимире и одному на территории Московской области.

Как сообщал «Новый День», 29-летняя москвичка Ирина Ахматова 23 декабря отправилась на своей машине из столицы в Тулу. Она воспользовалась сервисом поиска попутчиков BlaDlaCar и подобрала возле одной из станций метро мужчину. Последний раз женщина выходила на связь с семьей в районе Серпухова, а её телефон последний раз был включён в Ярославле.

По подозрению в причастности к пропаже москвички задержали 39-летнего жителя подмосковного Серпухова Виталия Чикирева. Он оказался ранее судим за изнасилование и мошенничество. По некоторым данным, несколько лет назад он также проходил по делам о нападении и убийстве водителей. Следователям он заявил, что хотел ограбить попутчицу, но потом убил ее.

30 декабря мужчину задержали, на допросе он признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе Московской области. Он арестован до 27 февраля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.19

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