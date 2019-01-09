Оппозиция в Госдуме не смогла защитить региональных депутатов. «Единая Россия» оставила их без зарплаты

Партия парламентского большинства в Госдуме пресекла попытку системной оппозиции позаботиться о депутатах региональных Законодательных собраний. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона, внесенный ЛДПР, предполагал обязать региональные Думы предоставлять хотя бы одному депутату из каждой фракции право работать на постоянной основе – то есть получать зарплату. «Единая Россия» отказалась поддержать эту инициативу.

Как пояснил, представляя законопроект, депутат Алексей Диденко, сегодня в субъектах РФ плохо регулируется порядок предоставления должностей депутатам на постоянной основе. Либерал-демократы предложили вариант, при котором каждой политической партии, которая на выборах проводит своих кандидатов в региональное Заксобрание, гарантируется одно «зарплатное» место. Сейчас же депутаты из оппозиционных фракций часто остаются без окладов, а зарплату получают в основном представители «Единой России». Такая ситуация складывается нередко потому, что по местным нормам в Заксобраниях выдвинуть кандидата на ставку может либо спикер, либо комитет, либо ставка привязана к руководящей должности. «В этом списке нет главного участника работы законодательного органа – фракции», – заявил Диденко.

Представитель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко в ответ сообщил, что законопроект не согласуется с российскими законами – в частности, ФЗ-184. Воспротивились идее и другие «единороссы». Как было заявлено, во многих регионах не востребованы даже те ставки, которые определены местными нормами. В частности, в Республике Крым предусмотрено 30 ставок, а фактически востребовано 25, в Пермском крае 24 – фактически же зарплату получают 22 депутата, в Калининградской области из 40 возможных заняты 22 ставки.

«Эсер» Олег Шеин согласился с тем, что в некоторых регионах могут быть заняты не все ставки, однако, как отметил депутат, лично он сталкивается с кардинально другой ситуацией – когда все должности председателей комитетов и почти все вакансии отдаются одной партии по принципу «победитель забирает все». «Вопрос: не находите ли вы, что есть смысл принять норму, чтобы ставки распределялись между фракциями пропорционально их представительству в парламенте?» – поинтересовался он. Сапко в ответ вновь заявил о несоответствии законопроекта федеральному законодательству.

Поддержать коллег из ЛДПР решили коммунисты – представитель КПРФ Николай Осадчий согласился с либерал-демократами в том, что «в региональных Заксобарниях нередко происходит ущемление прав депутатов, избранных от оппозиционных партий».

Диденко поблагодарил его за поддержку и сделал попытку привлечь сторонников из «партии большинства». «Хочу напомнить, что у нас в статусе оппозиционной в некоторых регионах оказывается уже и «иная политическая партия», поэтому в какой-то степени это и их касается», – обратил внимание он, явно намекая на «Единую Россию». Правда, судя по заявлению «единоросса» Леонида Черкесова, этот аргумент на представителей партии власти не подействовал, и они дружно решили проект закона не поддерживать.

Либерал-демократ Александр Шерин, подытоживая дискуссию, отметил, что все прекрасно понимают причины, по которым «Единая Россия» не хочет поддерживать предложение ЛДПР – и дело вовсе не в противоречиях с действующим федеральным законодательством. Шерин напомнил, как в Липецкой области не у дел оказался экс-губернатор, которого «надо было определить в Совет Федерации». «И пока выборы не прошли, соответствующие изменения здесь быстренько были приняты, и никто не говорил о вмешательстве, демократии и интересах региона», – с сарказмом отметил он.

«Представьте ситуацию, когда партиец, не зависящий от региональных властей, является депутатом парламента, получает зарплату из бюджета субъекта РФ и – портит жизнь губернатору своими выступлениями, – сообщил он. – Ну кому же это понравится?»

Аргументы думской оппозиции вновь не помогли – законопроект поддержали только 98 парламентариев. Фактически «Единая Россия», отказавшаяся голосовать «за», отклонила инициативу в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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