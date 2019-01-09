«С удавкой на шее»: россияне пытаются выжить с помощью кредитов

Жители России вынуждены брать потребительские кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни на фоне повышения цен и отсутствия роста реальных доходов. Об этом заявил председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Роста реальных доходов населения в прошлом году не было, его нет, по сути, последние уже четыре года. И мы видим, что население как раз замещает эти выпадающие доходы банковским кредитом, то есть в известном смысле люди с помощью кредита поддерживают свой уровень жизни», – цитирует его слова «Интерфакс».

Задорнов обратил внимание, что в конце 2018 года был также зафиксирован повышенный спрос на розничные кредиты, и пояснил, что это было связано с повышением НДС. «Наверное, в начале (2019) года, соответственно, спрос будет несколько ниже», – отметил он.

Банкир выразил уверенность, что повышение НДС в ближайшее время мало скажется на кредитовании. «Возможно, будет такой же спрос на потребительские кредиты, на автокредиты, поскольку люди хотят поддержать свой жизненный уровень, обновить какие-то вещи, съездить в отпуск именно за счет кредита», – считает Задорнов.

Как сообщал «Новый День», по оценкам экономистов, в России каждый шестой житель, взявший кредит, балансирует на грани «долгой ямы» – общий долг заемщиков достиг 14 трлн рублей, что на 4 трлн больше, чем в 2013 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.19

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