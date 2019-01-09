«Нас обложили, как медведя в берлоге!» В Госдуме поспорили о приватизации и национализации

Сегодня в нижней палате российского парламента думская оппозиция при обсуждении изменения схемы приватизации госсобственности вновь поставила вопрос о необходимости национализации крупнейших предприятий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракций парламентского меньшинства заявили, что в условиях приближающейся войны это будет самый разумный шаг, поскольку Россию и так уже «обложили, как медведя в берлоге».

Изменить схему приватизации госимущества предложила фракция «Справедливой России». Авторы законопроекта считают, что программа распродажи госсобственности должна утверждаться отдельным законом, как было в конце 1990-х – начале нулевых годов, чтобы сделать эту процедуру более прозрачной и поставить ее под парламентский контроль.

При этом, отметили «эсеры», аргумент противников о противоречии законопроекта Конституции РФ они считают надуманным, поскольку в конце 90-х никто не ставил под сомнение конституционность точно такой же процедуры. Основной причиной негативного отзыва правительства РФ авторы документа назвали прогноз снижения поступлений в бюджет от приватизации – при этом во внимание не принимается повышение эффективности работы предприятий.

Представитель думского комитета по природным ресурсам Михаил Бугера заявил, что авторы законопроекта не сообщили причины, по которым надо менять порядок приватизации. «Прозвучал только один аргумент, что такой порядок действовал в конце 90-х, начале нулевых. Но мы можем вспомнить, что именно тогда процесс приватизации и вызывал наибольшее количество нареканий», – заявил он, отметив, что на взгляд его комитета поправки не помогут повысить прозрачность процедуры приватизации.

Бугера подчеркнул, что в стране не осталось крупных объектов для приватизации – сейчас, как правило, речь идет о гаражах, машинах, подвалах домов. «Мне на память приходит [из крупных объектов] только «Башнефть», и то это было три года назад», – отметил он.

Коммунист Николай Коломейцев, в свою очередь, поинтересовался, обсуждался ли в думском комитете «непрозвучавший доклад бывшего председателя Счетной палаты Сергея Степашина», который констатировал гибель 78 тысяч наших предприятий, в основном в обрабатывающей промышленности. «И скажите, как вы относитесь к тому, что в приватизированной «Роснефти» из 11 членов Совета директоров семь являются иностранцами?» – спросил депутат.

По словам Бугеры, доклад Степашина отдельно на заседании комитета не обсуждался. «И второй ваш вопрос – как я к этому отношусь. Я к этому отношусь как к объективной данности», – заявил «единоросс».

«Странный ответ», – указал на это Коломейцев, пояснив, что не понимает, зачем нужен комитет, который не анализирует информацию Счетной палаты о чрезвычайно негативных для страны факторах. Он напомнил об объявленных США санкциях, и сообщил, что собственниками значительной части попавших под такие меры стратегических предприятий являются «те, кто объявляет нам санкции».

«Вас удовлетворяет ситуация в совете директоров «Роснефти», а меня это чрезвычайно не удовлетворяет. Если вы посмотрите кредиты, набранные «Роснефтью», которые будет отдавать РФ, и дивиденды, которые мы получаем – они же положенные 50% не заплатили ни разу!» – обратил внимание Коломейцев. «В чем тогда эффект приватизации? В том, чтобы обогатить узкую группу людей? Ну вы обогатили. А какой от этого прок для нищающей страны?» – возмутился он, и заявил, что пора принимать закон о национализации в условиях «приближающейся войны, когда нас обложили, как медведя в берлоге».

«Нам с вами рано или поздно надо будет защищаться. По-настоящему. Потому что то, что НАТО творит на Украине, а я там был недавно, там стреляют каждую ночь. А Донбасс – это уже не Украина. В Мариуполе английской речи больше, чем русской или украинской. А вы не хотите даже контролировать остатки приватизируемой собственности, – заявил Коломейцев. – Мы будем поддерживать закон».

Судя по всему, и «эсеры» легко сдавать свой законопроект не собирались. В дискуссию вступил представитель фракции Валерий Гартунг, который поинтересовался, какие именно вопросы к приватизации в начале нулевых годов возникли у Бугеры. «Вы же сказали, что больше всего вопросов было в те годы. Хотя бы один пример», – попросил он.

Гартунг пояснил, что принципиальная разница между действующим порядком и предлагаемым в законопроекте в том, что по прежней схеме программу приватизации утверждал парламент, а сейчас эти полномочия принадлежат правительству РФ. «Вас какой порядок больше устраивает?» – спросил он.

Ответ депутата-«единоросса» сводился к тому, что для него предпочтительнее действующий порядок – когда программу утверждает не он и его коллеги по Госдуме, а чиновники правительства. «Лично я не вижу необходимости, чтобы вводить сюда такую надстройку, как принятие программы приватизации отдельным федеральным законом», – заявил Бугера. Отвечать на первый вопрос Гартунга он не стал.

«Эсер» со своей стороны указал, что в списке госимущества остались не только названные Бугером сараи, гаражи и подвали, но и «Роснефть», и «Сбербанк», и «Газпром», и другие крупные госкомпании. «У нас готовятся к приватизации предприятия военно-промышленного комплекса, и все это идет мимо парламента. А потом, когда пройдет неудачная приватизация, граждане с нас спросят – господа депутаты, куда ушло государственное имущество? Мы остались без пенсий, без зарплаты, без всего. Коллеги, зачем мы отдаем свои полномочия? Если мы парламент страны, мы должны возвращать себе полномочия, отданные правительству, которое ими не умеет пользоваться!» – возмутился Гартунг.

Парламентарий также напомнил, что правительство РФ уже расписалось в бессилии в вопросе обеспечения пенсионеров, и решило взять деньги на пенсионные выплаты у россиян. «И не только пенсионный возраст увеличен, но и возраст дожития, получается, что мы дважды уменьшаем пенсию», – констатировал он.

Однако в итоге Госдума отказалась возвращать себе полномочия по утверждению программы приватизации госимущества. Учитывая, что большинство мест в парламенте принадлежит «Единой России», именно эта фракция решила оставить приватизационные решения за правительством РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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