Госдума организует прощание с экс-главой Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым

Депутаты Госдумы сегодня на пленарном заседании почтили минутой молчания память последнего председателя Верховного совета СССР Анатолия Лукьянова, который скончался накануне вечером на 89 году жизни. Как передает корреспондент РИА «Новый День», аппарату нижней палаты парламента поручено заняться организацией прощания и похорон.

С предложением почтить память ушедшего из жизни политика обратился к коллегам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Вчера на 89 году жизни ушел от нас Анатолий Иванович Лукьянов. Он в советском табеле о рангах занимал второй пост, был председателем Верховного совета СССР», – напомнил Зюганов, и кратко напомнил его биографию. Лидер коммунистов отметил и тот факт, что в 1991 году Лукьянов был «посажен в Матросскую тишину» – там он находился почти полтора года по обвинению в заговоре с целью захвата власти по делу ГКЧП. Правда, по возвращению в 1993 году Лукьянов был избран депутатом Государственной думы, и был обладателем мандатов нескольких созывов – вплоть до 2003 года.

После того, как депутаты почтили память бывшего коллеги минутой молчания, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил коллегам, что Лукьянов возглавлял один из ведущих комитетов нижней палаты парламента – по законодательству и судебно-правовой реформе. «Это был наш коллега по Государственной думе Российской Федерации, – подчеркнул он. – Давайте поручим Владимиру Ивановичу Кашину вместе с аппаратом Государственной думы сделать все необходимое для организации похорон и прощания с Анатолием Ивановичем Лукьяновым».

Идея почтить память Лукьянова минутой молчания не очень понравилась лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который напомнил, что полномочиями объявлять минуту молчания обладает только спикер думы. Жириновский предложил даже внести в регламент пункт о том, что обычный депутат не имеет права вносить в зале такие предложения.

Минуту молчания, по его мнению, стоит объявлять только в случае объявления всероссийского траура, иначе «нам вставать и молчать придется каждый день». Трагических случаев «у нас огромное количество, но должна же быть система – поезжайте, цветы возложите, но весь зал понимать? Это же высший орган государственной власти», – заявил он.

Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске, скончался 9 января 2019 года в Москве.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.01.19

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