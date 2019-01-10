Депутаты Госдумы выбивают себе закрытый клуб в столичном ресторане

Депутаты Госдумы решили обзавестись собственным клубом. В качестве одного из форматов рассматриваются закрытые встречи в ресторанах Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Появление депутатского клуба Госдуме необходимо, поскольку парламентарии до сих пор плохо знакомы друг с другом и «видят только затылки в зале», пояснил лидер ЛДПР.

«Нам не хватает парламентского клуба, чтобы в неформальной обстановке люди могли встречаться, – заявил Жириновский. – 25 лет сидят в затылок [смотрят], в казарме солдаты лучше друг друга знают. Депутат позавчера предлагал встать [почтить минутой молчания память погибших в Магнитогорске], а я его знаю. Говорят, бывший мэр Магнитогорска. Мы не знаем друг друга. Кто мы? Бывшие губернаторы, министры, мэры и так далее. Ничего не знаем! Непонятно, почему нету клуба, кто противится тому, чтобы депутаты общались в неформальной обстановке?»

Заседания клуба могли бы проходить раз в месяц, раз в квартал или хотя бы раз в год, полагает Жириновский. «Все парламенты мира имеют клуб, это обычно закрытый ресторан, холл, там сидят, разговаривают, ужинают, приводят друзей, – рассказал он о формате заведения. – Это нужно, чтобы мы лучше друг друга узнали. С этой трибуны мы не успеваем. Многие из вас очень умные люди и опытные специалисты, но у них нет повода выйти сюда».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин идею Жириновского поддержал. Инициатива будет обсуждена в парламентских фракциях, после чего вопрос создания депутатского клуба вынесут на общее обсуждение. «Но нам важно, чтобы это были не посиделки в ресторанах, а чтобы это было содержательное общение в том числе», – уточнил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.01.19

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