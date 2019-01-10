Провал грунта: в Москве затопило тушинский тоннель

В Москве из-за провала грунта затопило тоннель в районе Тушино, где проходит Волоколамское шоссе. Движение транспорта перекрыто, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что произошел провал грунта в шлюзе №8 [канала имени Москвы] на склоне. По предварительным данным, площадь провала составляет 50 квадратных метров. Также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы – городская канализация не справляется с объемами воды.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) подтвердили, что в тушинском тоннеле работают аварийные бригады, однако подробности не уточнили.

«В Тушинском тоннеле работают городские службы. Съезд в сторону ул. Свободы перекрыт. Объезжайте!» – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.19

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