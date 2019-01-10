Новый скандал в Роскосмосе: при создании российского Hubble похищено 28,5 млн рублей

В России разгорается очередной крупный скандал в космической отрасли. После проверок выяснилось, что из бюджетных средств было похищено 28,5 млн рублей, которые предназначались для создания российского аналога американского телескопа Hubble.

О преступлении стало известно после аудита исполнения госконтракта №361-75/11 от 25 декабря 2012 года, в рамках которого должны были проводиться опытно-конструкторские работы для создания «Всемирной космической обсерватории – Ультрафиолет», которая так же имеет название «Спектр УФ», пишет «Комменсант».

Издание отмечает, что главным объектом должен был стать супермощный телескоп Т-170М, работу над которым осуществляли Научно-производственное объединение имени Лавочкина и Институт астрономии РАН. 8 августа 2012 года между ними был заключен соответствующий договор субподряда на сумму 2 млрд рублей.

В результате проверки выяснилось, что Институт астрономии позже подписал еще три соглашения с ООО НПП ИНКОС. Это общество в рамках проекта «Спектр УФ» брало на себя обязательство изготовить в 2013 году техническую оснастку для главного и вторичного зеркал телескопа, различные научные приборы, а также провести «иные специальные работы». Стоимость контрактов составила 31,1 млн рублей.

Как считают в правоохранительных органах, все работы были выполнены на производственных площадях НПО им. Лавочкина сотрудниками самого объединения без привлечения сторонних организаций. Таким образом, по версии следствия, была создана фиктивная схема производства технических работ, в результате реализации которой было похищено более 28,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере») и расследуется совместно с сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ. В Роскосмосе, в который входит НПО им. Лавочкина, подчеркнули, что сотрудничают с МВД и уже предоставили всю запрашиваемую информацию.

В настоящий момент в уголовном деле нет подозреваемых и обвиняемых.

Стоит отметить, что в прошлом году экс-глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский и бывший руководитель юридического департамента предприятия Екатерина Аверьянова были арестованы в рамках уголовного дела о мошенничестве за предоставление фиктивных юридических услуг и выплатой так называемых премий успеха юридической компании «Третьяков и партнеры».

Москва, Мария Вяткина

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