Армия подождет: Яровая подготовила полезный для молодежи законопроект после решения Конституционного суда

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила законопроект, который гарантирует всем российским юношам получение непрерывного образования – без необходимости судиться с Минобороны за отсрочку при поступлении в учебное заведение после окончания школы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе соавторов законопроекта – «единороссы» Ирина Яровая и Петр Толстой, документ пришлось разработать во исполнение постановлений Конституционного суда.

Как пояснила Яровая, сегодня юноши заканчивают школу в разном возрасте – в силу того, что и в первый класс одних отдают в шесть лет, других в восемь. «Сегодня действует общая норма, будто бы гарантирующая всем непрерывное образование, но практика складывается иначе», – сочувственным тоном сообщила она, пояснив, что некоторым молодым людям отсрочку приходится брать еще в последних классах школы, а после окончания бакалавриата при желании учиться в магистратуре у них возникает серьезная проблема, поскольку количество отсрочек ограничено. Из-за того, что молодых людей лишают возможности непрерывно учиться в вузах, они подавали в суды, и часть таких исков была выиграна. Кроме того, есть соответствующие решения Конституционного суда.

«Радует, что мы достигли взаимопонимания с Минобороны», – заявила Яровая, пояснив, что законопроект устраняет сложившуюся коллизию и гарантирует всем российским юношам законное право на непрерывное образование за счет того, что отсрочка в школе таковой считаться не будет.

Между тем, депутат Сергей Маринин напомнил Яровой про аспирантуру, от которой некоторым приходится отказаться именно из-за призыва. «Сможем ли мы помочь будущим аспирантам?» – поинтересовался он.

«У нас есть примеры, когда люди получают по пять высших образований. И что? – холодно заявила Яровая. – Речь идет о непрерывности образования, а не о дополнительных льготах. Речь о том, что государство подтверждает ранее заявленную позицию. В данном случае аспирантура не является частью непрерывного образования».

О проблеме с подготовительными отделениями вузов авторам законопроекта напомнил депутат Олег Смолин. «Там обычно учатся дети-сироты, – уточнил он. – Готовы ли обеспечить и им равные права?»

Яровая сообщила, что ко второму чтению над этим вопросом авторы намерены «поработать» совместно с профильным комитетом.

В итоге все фракции в Госдуме заявили, что поддержат полезный для молодежи законопроект. Документ в первом чтении был принят единогласно.

Отметим, в пояснительной записке к законопроекту сказано, что он «направлен на реализацию постановлений Конституционного суда РФ от 17 апреля 2018 года по делу о проверке конституционности положений подпункта «а» пункта 2 статьи 24 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Москва, Татьяна Дорофеева

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