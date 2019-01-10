ЧП в Москве: грязепад парализовал Тушинский тоннель

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подтвердил информацию о масштабном ЧП в Тушинском тоннеле, где, как сообщало ранее, произошел обвал грунта. Судя по видеокадрам, на месте происшествия образовался грязепад – движение транспорта в районе Волоколамского шоссе ограничено, на месте работают аварийные службы.

«Движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от м. Сокол. В Тушинском тоннеле развернут городской штаб», – отметили в ЦОДД.

В центре также уточнили, что перекрыт съезд с внутренней стороны МКАД на Трикотажный проезд. Движение по внутренней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе сильно затруднено.

«По возможности, сегодня лучше избегать поездок в район Волоколамского шоссе», – рекомендуют городские службы.

В район ЧП стянуты многочисленные наряды дорожно-патрульной службы, сотрудники которой пытаются регулировать движение транспорта.

Сроки завершения ремонта в тоннеле пока не уточняются. Ранее сообщалось, что ЧП произошло в результате провала грунта предположительно на площади 50 квадратных метров. По уточненным данным, которые позже привел в эфире телеканала «Москва 24» руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин, проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 5х15 м. «Площадь (проседания) – 75 квадратных метров. Все службы на месте», – сообщил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.19

Армия подождет: Яровая подготовила полезный для молодежи законопроект после решения Конституционного суда. / Новый скандал в Роскосмосе: при создании российского Hubble похищено 28,5 млн рублей. / За новогодние каникулы в ДТП погибли более 200 россиян. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»