Госдума отдает тарифы на откуп регионам. «У властей возникнет желание пополнить бюджет за счет граждан»

В России могут отменить оценку регулирующего воздействия при установлении тарифов в регионах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» Госдума одобрила сегодня в первом чтении.

Как пояснил депутат Борис Гладких, исключить оценку регулирующего воздействия предложено в двух сферах – в части регулирования цен и тарифов и в ситуациях ликвидации ЧС. «Это необходимо для того, чтобы ускорить процесс принятия таких нормативных актов в субъектах для ликвидации последствий ЧС, – сообщил он. – Хабаровский край во время крупного наводнения столкнулся с этим в 2013 году, и эта процедура существенно усложняла работу по ликвидации ЧС».

Что касается тарифов и цен, то здесь, по мнению соавтора законопроекта, «эти вопросы сегодня и так регулируются достаточно жестко федеральными законами», поэтому обсуждать и оценивать воздействие роста цен «нецелесообразно». Процесс проработки тарифов жестко установлен на федеральном уровне, поэтому, по мнению Гладких, «любые мнения в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия все равно будут соотноситься с действующим законодательством, и если будет допущена ошибка при установлении тарифов, это решается через оспаривание в судебном порядке и действия контрольных органов».

Его содакладчик Алексей Диденко, между тем, отметил, что в проекте закона стоит выделить отдельно две сферы – по той, что касается ЧС, споров быть не может, а вот сфера тарифов и цен «весьма чувствительна». В частности, это касается установления цен на продукцию в рамках «северного завоза» в труднодоступные и отдаленные местности, тарифов на межмуниципальные и внутриобластные пассажирские перевозки, а также тарифов в сфере образования – платы за детсады и школьные услуги.

«Это очень чувствительная сфера для наших граждан. Оценка регулирующего воздействия предполагает публичность этой сферы, проведение общественных обсуждений, придание ей максимальной гласности. В ходе доработки ко второму чтению следует обратить внимание на то, что надо конкретизировать сферы, в отношении которых оценка не проводится», – подчеркнул он.

При этом оказалось, что из 59 отзывов Заксобраний и правительств регионов, нет ни одного негативного – и законодательная, и исполнительная власти на территориях поддержали отмену публичности в установлении тарифов и цен.

Объяснение этому факту предложила коммунистка Вера Ганзя. «Сегодня региональные власти находятся в затруднительном положении, – напомнила она. – И естественно, у них может возникнуть желание, так скажем, пополнить бюджет за счет роста тарифов и цен. Если федеральный центр устраняется от оценки регулирующего воздействия на рост тарифов, не получим ли мы обострение в регионах из-за слишком высоких цен?»

Гладких в ответ вновь заявил, что процедура роста коммунальных тарифов прописана жестко на федеральном уровне. Кроме того, должны работать и контрольно-надзорные органы. Что касается остальных сфер, депутат пообещал проработать этот вопрос ко второму чтению.

В ходе дискуссии «эсер» Валерий Гартунг заявил, что его фракция не поддержит законопроект. Депутат отметил, что представители «СР» готовы поддержать идею отменить такую оценку при возникновении ЧС, однако категорически против ее отмены в сфере тарифов и цен. Против документа в его сегодняшнем виде высказались и коммунисты. Между тем, 309 голосами «за» законопроект все же был принят.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.01.19

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