Госдума притормозила скандальный законопроект о рекламе пива

Нижняя палата российского парламента перенесла на следующую неделю рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта о рекламе пива в СМИ. Ранее депутаты всех фракций нижней палаты парламента отметили странную спешку во включении документа в повестку заседания Думы, и попросили пригласить к обсуждению представителей всех профильных федеральных министерств.

Как выяснилось, в зал заседаний Госдумы к 13:30, когда было назначено рассмотрение документа, пришли представители ФАС, Министерства цифрового развития и Минспорта, однако отсутствовали чиновники Минздрава, которые высказались против бессрочного возврата рекламы пива в трансляции спортивных мероприятий в СМИ.

Коммунист Николай Коломейцев, отметив, что антагонистов законопроекта из числа федеральных министерств по-прежнему нет, предложил снять документ с рассмотрения. Его поддержал «эсер» Олег Нилов – он сообщил, что около часа назад созвонился с замминистра здравоохранения, и получил подтверждение отрицательного отзыва на законопроект. «К сожалению, письменного отзыва нет, – констатировал он. – Давайте дождемся официального отзыва министерства на бумаге, а не устно от тех, кого удалось сегодня пригласить».

Представитель правительства РФ в Госдуме Александр Синенко заверил депутатов, что «официальный отзыв подготовлен, представлен в правительство, и в ближайшее время будет подписан и представлен в Государственную думу». Однако этот аргумент не сработал: «единоросс» Сергей Железняк указал на неподготовленность документа к рассмотрению во втором чтении и также предложил его перенести.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил представить мнение профильного комитета – по информационной политике и связи. Глава комитета, «эсер» Леонид Левин подчеркнул, что отрицательную позицию представил только Минздрав, но «есть и другие, не менее уважаемые ведомства», представители которых к тому же присутствуют на заседании. Депутат предложил не откладывать рассмотрение документа во втором чтении – а отложить в третьем, если к тому моменту отзыв правительства все еще не поступит.

Либерал-демократ Александр Шерин, в свою очередь, напомнил спикеру Госдумы его же слова о том, что граждане стали больше доверять законодательной власти – и спрогнозировал, что ситуация, в которой «депутатов ломают через колено» такому доверию не будет способствовать.

Предложение о переносе в итоге поддержали все фракции. Володин уточнил, что на следующей неделе при рассмотрении этого вопроса должна быть официально озвучена позиция Министерства здравоохранения.

При голосовании за перенос высказались 406 парламентариев, при одном голосе против.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.01.19

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