Назван срок открытия Тушинского тоннеля после грязепада

Власти Москвы обещают восстановить движение транспорта по Тушинскому тоннелю, где сегодня произошел мощный обвал грунта, к утру пятницы, 11 января. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, для сброса воды потребуется около шести часов и еще около трех часов понадобится дорожным службам, чтобы завершить очистку шоссе от грунта.

«К завтрашнему дню, полагаю, что движение мы восстановим, сейчас организованы объезды этого маршрута, подъезды к жилому сектору», – сказал Бирюков в эфире канала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о причинах аварии, Бирюков сказал, что говорить об этом пока рано. «Потом специалисты-проектировщики будут смотреть, изучать ситуацию, различные могут быть версии. В том числе такая, что в 2003 году, [когда] здесь шло расширение Волоколамского шоссе и строительство тоннеля, возможно, были допущены какие-то нарушения», – предположил чиновник.

Как сообщал «Новый День», сегодня в результате провала грунта в Тушинском тоннеле было остановлено движение транспорта – автомобильная пробка растянулась на несколько километров. Судя по видеокадрам, на месте происшествия образовался грязепад.

По уточненным данным, которые привел в эфире телеканала «Москва 24» руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин, проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 5х15 м. «Площадь (проседания) – 75 квадратных метров», – сообщил он.

В Центре организации дорожного движения уточнили, что на время ликвидации последствий ЧП в область по Волоколамскому шоссе движение будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак» – далее по своей полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено.

В ЦОДД заверили, что сотрудниками ГИБДД будет оказано содействие жителям для подъезда к своим домам. Гражданам необходимо иметь при себе паспорт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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