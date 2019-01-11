ФАН опубликовало открытое письмо к СК РФ с просьбой проверить достоверность расследования об убийстве российских журналистов в ЦАР

В ответ на выпущенное расследование Дениса Короткова Федеральное агентство новостей (ФАН) просит следственный комитет РФ провести тщательное расследование по ситуации в Центральной Африканской Республике (ЦАР). Совместное изучение вопроса с коллегами из ЦАР поможет прояснить информацию из анонимных Интернет-источников, опубликованную одной из структур медиахолдинга олигарха Михаила Ходорковского.

В ФАН заявляют, что сомнительный информационный ресурс, именуемый «Досье», тиражирует порочащую достоинство и профессиональную честь военного корреспондента издания Кирилла Романовского.

Неизвестные лица, выполняющие заказ олигарха Михаила Ходорковского, публикуют недостоверные сведения о возможной причастности Романовского к тройному убийству российских журналистов в Центральной Африканской Республике летом 2018 года.

Также редакция ФАН предлагает проверить опубликованную корреспондентом «Новой газеты» статью. В частности, дать пояснение, касаемо предоставленных данных в статье Дениса Короткова.

Вместе с этим, Федеральное агентство новостей просит Следственный комитет Российской Федерации допросить гражданина РФ Сергея Канева, находящегося за пределами России. Этот журналист работает в структуре медиахолдинга Михаила Ходорковского. ФАН считает, что материал, опубликованный «Досье», нацелен снять вину с Михаила Ходорковского, ответственного за смерть российских журналистов в июле 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.19

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