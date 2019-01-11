СКР обнародовал данные об убийстве российских журналистов в Африке

В Следственном комитете России обвинили «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского в попытке оправдать собственные просчеты при подготовке поездки российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканскую республику. Интернет-проект предпочитает «выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных», однако «отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены», говорится в сообщении СК РФ.

Расследование уголовного дела об убийстве российских журналистов продолжается, подчеркнули в Следственном комитете. Согласно уже полученным данным, «Центр управления расследованиями» предложил Орхану Джемалю, Кириллу Радченко и Александру Расторгуеву за 20 тысяч долларов снять документальный фильм в ЦАР, которая входит в десятку самых опасных стран мира. При этом охрану журналистам не предоставили, в ЦАР они прибыли по туристическим визам и аккредитацию не прошли. Для организации проживания и поездок по территории страны сотрудники ЦУР получили у Кирилла Романовского телефон «фиксера» по имени Мартин, однако журналисты приехали 28 июля, на два дня раньше условленного срока, и с этим человеком так и не встретились, говорится в сообщении.

В день прибытия в одном из кафе города Банги они познакомились с владельцем пикапа-внедорожника Бьенвеню Доувокамом, который согласился сопровождать их по стране. «Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет», – уточнили в СК РФ.

В показаниях водителя, который был допрошен с участием российских следователей, говорится, что он повез журналистов из Банги в город Сибю 30 июля, где военнослужащие предложили россиянам переночевать, предупредив об опасности ночной поездки. «В ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны в силу многочисленных бандитствующих группировок», – отметили в СК РФ.

Однако журналисты приняли решение направиться дальше. В 23 километрах от Сибю около деревни Кпаку некие вооруженные люди негроидной расы, которые говорили по арабски, остановили пикап. Они приказали всем выйти из машины и отдать ценные вещи. Россияне отказались, и напавшие расстреляли их. Водителю удалось уехать.

В Следственном комитете сообщили, что направили запросы о помощи правоохранительным органам ЦАР. Частично они уже исполнены – пикап осмотрен, свидетели допрошены, идет проверка всех автомобилей, которые прошли через пост в Сибю или находились в районе места убийства.

Сейчас следователи устанавливают убийц российских журналистов, говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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