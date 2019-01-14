Сбой на Казанском направлении МЖД: электрички выбились из графика

Сегодня утром Казанском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении пригородных поездов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Интервалы движения электричек были увеличены из-за возникших проблем на внешнем источнике электроснабжения, из-за чего на небольшой промежуток времени пропадало напряжение в контактной сети на нескольких участках.

В настоящее время на участке энергообеспечение работает в штатном режиме. Движение вводится в график, заверили в МДЖ.

Как уточняет РИА «Новости», отключение энергоснабжения произошло на подстанции «Яуза». О причинах поломки не сообщается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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