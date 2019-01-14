Москвичей избавили от «цифрового» потрясения: в столице оставят аналоговое телевизионное вещание

Жителей российской столицы будут избавлены от серьезного потрясения, связанного с отключением аналогового телевизионного вещания. В Москве «устаревший» сигнал будут по-прежнему транслировать кабельные операторы, услугами которых, по оценкам мэрии, пользуется большая часть горожан.

Аналоговый сигнал в Москве в рамках всероссийской «цифровой реформы» планируется отключить 15 апреля – предполагалось, что с этого дня столица перейдет на цифровое вещание. Однако, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, городской департамент информационных технологий договорился с кабельными операторами о сохранении аналогового вещания с кабеле.

Глава департамента Эдуард Лысенко заявил, что чиновники мэрии «постарались сделать все возможное, чтобы москвичи не испытали дискомфорта при переходе к современным стандартам вещания». Он подчеркнул, что в результате горожане, не желающие переходить на «цифру», смогут смотреть любимые передачи привычным образом. «В первую очередь речь идет о старшем поколении», – пояснил чиновник.

Кроме того, с операторами была достигнута договоренность о том, чтобы с января 2019 года их абонентам стало доступно больше 50 цифровых каналов.

В мэрии отмечают, что около 99% домов и квартир в Москве подключено к кабельному телевидению, при этом аналоговый сигнал принимают всего около 0,4% москвичей. «Как правило, это жители ТиНАО и единичные домохозяйства в других округах», – уточнили в столичном правительстве.

15 апреля, после прекращения вещания, москвичи увидят на экранах телевизоров сообщение о необходимости перехода на прием цифрового сигнала. Телевизоры, выпущенные после 2012 года, можно перенастроить с помощью пульта, сообщили в мэрии. Владельцам более старой техники придется покупать цифровую приставку.

Переход на цифровое телевещание в 2019 году осуществят все регионы России. Отключение аналогового сигнала будет происходить поэтапно. Первой на цифровое вещание в конце 2018 года перешла Тверская область. Жители региона не оценили «эксперимент» чиновников – в регионе разгорелся скандал после того, как люди бросились в магазины скупать цифровые приставки.

О возможном росте напряженности в связи с резким переходом на «цифру» ранее предупреждали в ФАС. Так, замглавы ведомства Анатолий Голомолзин отмечал, что, если население окажется не готово к реформе «по техническим, экономическим и иным причинам, то это может создать напряжение – соответственно, и на рынках, и в обществе».

Напомним, что ранее Госдума избавила москвичей и от другой непопулярной реформы – перехода на новую схему обращения с мусором. В то время, как с января большинство регионов России начало работу с едиными операторами по обращению с отходами, в результате чего «мусорный тариф» вырос в несколько раз, для москвичей на три года сохранен прежний порядок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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