Москва под снегом: самолеты задерживаются, автомобилистам рекомендовали метро

Сегодня Москва оказалась в центре снежного циклона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за непогоды столичные власти просят автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте, а в аэропортах массово отменяются и задерживаются рейсы.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидается мокрый снег и усиление ветра. Максимальная температура -1…-3°, по области 0…-5°, что на 4-5 градусов выше климатической нормы середины января.

В связи с этим, московская мэрия предупреждает о возможных затруднениях движения транспорта и увеличение количества ДТП. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем, по возможности пересесть на метро.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в столичных аэропортах задержано или отменено 35 рейсов. В «Домодедово» задерживается вылет 3 самолетов, еще 13 рейсов отменено, во «Внуково» 4 рейса задержано и 4 отменено, в «Шереметьево» – 17 перелетов задерживается.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром из-за проблем с электроснабжением произошел сбой в движении поездов на Казанском направлении Московской железной дороги.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.19

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