Еще один провал грунта в Москве: движение по Ферганской улице перекрыто

Сегодня в Москве произошел провал грунта на Ферганской улице. Как сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД), движение транспорта в этом районе закрыто, на месте работают аварийные службы.

«Движение по ул. Ферганской от ул. Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто. Объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и ул.Академика Скрябина», – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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