Бюджетный заграничный отпуск: где отдохнуть дешевле всего

В 2019 году россиянам, желающим сэкономить на отдыхе, стоит обратить внимание на страны Закавказья, прибалтийские государства, некоторые направления Восточной Европы и Балканского полуострова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствует подготовленный специалистами международного туристического метапоиска momondo.ru рейтинг самых бюджетных стран для туристических поездок из России.

Согласно выводам экспертов, лидером экономного отдыха для россиян стала Армения, где недельный отдых обойдется в 39,4 тысячи рублей, что в лишь на 3 тысячи рублей дороже, чем средняя стоимость семидневного отпуска в России. Перелет в среднем обойдется в 11,6 тысячи рублей, а одна ночь в гостинице 3-4* – чуть меньше, чем в 4 тысячи рублей. При этом сэкономить на поездке в Армению можно, поискав перелеты не в Ереван, а в Гюмри – второй по величине город страны, в аэропорт которого направляются лоукостеры. В среднем, билеты в Гюмри в два раза дешевле рейсов в столицу Армении.

На втором месте рейтинга – Турция. Перелеты сюда стоят 15,3 тысячи рублей – это один из самых высоких средних ценников в десятке. Но страна выигрывает за счет бюджетных цен на проживание – в среднем, 3,5 тысячи рублей. Недорогой отпуск в Турции можно организовать как на одном из курортов, так и, например, в Стамбуле. Во втором случае шансов сэкономить больше: цены на перелеты и отели в крупнейшем городе страны несколько ниже.

Закрывает тройку лидеров Латвия. Перелет в один из городов прибалтийского государства из России в 2019 году в среднем стоит 10,8 тысячи рублей, а проживание – 4,2 тысячи рублей за ночь. Если сложить цены на перелет и проживание, то недельный отпуск в Латвии обойдется в 39,9 тысячи рублей, что всего на несколько сотен рублей дороже, чем поездка в Армению.

В то же время, как отметила представитель momondo.ru Ирина Рябовол, при планировании поездки стоит учитывать и другие расходы. «Например, для въезда в Латвию необходима виза Шенгена. Консульский сбор за нее составляет 35 евро. Для путешествия в Армению или Турцию россиянам виза не нужна. Обратить внимание нужно и на внутренние цены: если ужин на двоих в ресторане в Латвии в среднем обходится в 2,7 тысячи рублей, то в Армении он почти в два раза дешевле – 1,6 тысячи рублей», – прокомментировала Рябовол.

В рейтинг самых бюджетных направлений 2019 года вошли также Македония, Молдавия, Грузия, Республика Беларусь, Литва, Албания и Азербайджан. Недельный отпуск в последнем обойдется в 43,4 тысячи рублей. Самую низкую стоимость на перелет в десятке продемонстрировала Белоруссия (9,3 тысячи рублей), а самое бюджетное проживание – Македония (3,4 тысячи рублей).

Дороже всего для россиян обойдется отдых на далеких островах Тихого и Атлантического океанов. Так, самое дорогостоящее направление этого года – Французская Полинезия. Перелет туда-обратно из нашей страны и недельное проживание здесь в среднем будут стоить более 270 тысяч рублей. В пятерку самых затратных мест вошли также острова Теркс и Кайкос, Антигуа и Барбуда, Багамы, Аруба. Семидневная поездка туда в среднем обойдется от 200 тысяч до 267 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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