Крещенская оттепель в Москве: морозы ударят позже

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом и метелью. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, на фоне обильных осадков до утра 18 декабря прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду и гололедица.

В ближайшие дни в столичном регионе сохранится оттепель. Как сказал сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в этом году Крещенские морозы придут с опозданием.

«Погода на само Крещение комфортная, но, во-первых, ветер сильный с порывами 10-12 м/с. После потепления, которое наступит завтра, будет быстрое подмерзание, сильная гололедица. Это явление не только на дорогах, но и во дворах, на тротуарах», – прогнозировал он.

Вместе с тем Вильфанд обратил внимание, что после анализа архивных данных за последние 69 лет, метеорологи пришли к выводу, что крещенских морозов в Москве практически не бывает. Он пояснил, что «морозами» для региона может погода с температурой ниже -15° (с учетом того, что средняя устоявшаяся температура -9,4°).

По его словам, с 1950 по 2000 годы температура в Москве в ночь на 19 января была в диапазоне от -15° до -20° только 16% случаев, а сильные морозы ниже -25° – лишь в 4%.

При этом с начала нового века температура стала еще выше. «Это соответствует тому факту, что глобальное потепление наиболее сильно сказывается в зимний режим и на умеренных широтах Евразии и Северной Америки. Можно утверждать, что явно выраженного понижения температуры в ночь на 19 января все-таки не бывает. То есть получается, что этот день ничем не выделяется», – констатировал Вильфанд.

Согласно его прогнозу, морозная погода наступит 22 января: ночью -15°, днем от -10° до -14° мороза», – сказал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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