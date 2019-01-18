Дальше – хуже: Астролог объяснила взрывы в Магнитогорске и Шахтах и предупредила о новых угрозах

Трагические события, которые произошли в конце 2018-го – начале 2019 года: взрывы в Магнитогорске, Шахтах, Париже, убийство мэра Гданьска – произошли в месяц затмений. Об этом заявила астролог проекта «Давай Поженимся!» Василиса Володина.

«Сейчас звучит масса вопросов о том, почему так много взрывов с конца прошлого года – Магнитогорск, Шахты, Париж, Казахстан, Сирия и другие. Причина – месяц затмений. Солнечное затмение 6 января управлялось Сатурном и произошло рядом с Плутоном в знаке Козерога, да еще и Уран в точном квадрате к Лунном узлу. Поняли? Думаю, не очень», – отметила Володина на своей странице в Instagram.

Астролог пояснила, что Плутон и Уран обозначают мощную энергию, которая «будучи заперта в земле (Козерог), способна производить резкие разрушения». «Эти планеты в связи с земными знаками и обозначают взрывы. Но и не только их, а еще массу критических ситуаций – например, убийство мэра Гданьска, классические пример негативной «работы» затмений», – считает Володина.

При этом она подчеркнула, что это не последние трагедии, которые могут произойти в январе. «Но самая непростая часть января еще впереди. Это даты с 19 по 25, точнее – 19, 21, 24-25 января. Там Марс будет задевать управителя затмения и саму точку солнечного затмения, и состоится Лунное», – предупредила астролог.

Напомним, утром 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, погибли 39 человек. В качестве первоначальной версии правоохранительные органы выдвинули взрыв бытового газа. На следующий день на той же улице взорвалась «Газель», погибли три человека.

Утром 14 января произошел взрыв в городе Шахты, который уничтожил перекрытия 9-го и 8-го этажей, разрушил четыре квартиры, 16 квартир получили повреждения. 5 человек погибли, семь человек спасли из-под завалов, в том числе ребенка.

12 января в Париже произошел взрыв в пекарне. По последним данным, в результате этого четыре человека погибли, в том числе двое пожарных, около 50 человек пострадали.

13 января 53-летний мэр польского Гданьска Павел Адамович был ранен мужчиной прямо на сцене во время благотворительного концерта. Позже Адамович скончался в больнице.

17 января серия взрывов прогремела во французском университете в Лионе. Причиной стал пожар на крыше кампуса, который привел к взрывам газовых баллонов. Спасателям пришлось эвакуировать около 800 студентов и преподавателей. В результате ЧП ранения получили три человека.

Москва, Мария Вяткина

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