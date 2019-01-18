Астрономы анонсировали уникальный закат огромной красной Луны

Россияне смогут увидеть уникальное полное лунное затмение, которое продлится больше часа. В земную тень полностью войдет Суперлуна. Это явление можно будет наблюдать 21 января 2019 года с 06:34 до 09:51 по московскому времени. Максимальная фаза затмения наступит в 8:12 мск.

Как сообщается на сайте Московского планетария, увидеть полное лунное затмение на территории России смогут жители северо-запада Европейской части страны, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока.

Начнется затмение в 5:36, в это время Луна коснется земной полутени. Правда, полутеневое затмение невооруженным глазом различить сложно, однако постепенно потемнение Луны станет более заметным. Полностью Луна погрузится в полутень Земли в 6:45, а полное затмение начнется в 7:41 – в это время спутник Земли полностью закроет ее тень.

В планетарии отмечают, что Луна во время затмения может приобрести красный или коричневый оттенок. Максимальная фаза наступит в 8:12 мск. Выход из земной тени Луна начнет 8:44 мск. «Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее», – говорится в сообщении планетария.

Затмение закончится в 10:48 мск, когда Луна полностью выйдет из земной полутени. Таким образом, полная фаза затмения составит 63 минуты, а общая продолжительность теневого затмения достигнет трех часов 17 минут.

В России полное затмение лучше всего будет видно жителям Европейской части страны. Теневое же от начала и до конца увидят в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. При этом начальные частные фазы увидят во всей Европейской части и на северо-западе Сибири.

При этом затмение 21 января специалисты называют уникальным – в земную тень войдет Суперлуна, видимый диаметр которой будет примерно на 8% больше, чем обычно. Это произойдет потому, что Луна приблизится к Земле ближе, чем на 362 000 км.

Суперлуния происходят ежегодно, однако затмения на это время выпадают довольно редко. Второе суперлуние можно будет наблюдать уже 19 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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