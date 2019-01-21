Экспертизу поручили своим

Судебные разбирательства по иску краевой администрации к компании «Тольяттиазот», которая многие годы строит в регионе перевалочный комплекс для своей продукции, пошли на второй круг.

В сентябре 2017 года кассационная инстанция (Арбитражный суд Северо-Кавказского округа) отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение. С тех пор стороны «собирались с силами», готовили новые материалы, суд назначил очередную экспертизу. В возобновлением разбирательств возник очередной камень преткновения: как стало известно из документов суда, в рамках очередного заседания адвокаты «ТоАЗа» потребовали отвода экспертов, которых суд назначил для проведения комплексной экспертизы (причем, заменив ранее назначенную), в частности эксперта А. Белого.

Дело в том, что выбор суда остановился на ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ». То есть, проводить экспертизу по делу, одной из сторон которого является администрация края, будет организация, учредителем которой является она же. Неудивительно, что подобное решение суда вызвало возмущение юристов, представляющих вторую сторону процесса.

Стоит напомнить, что согласно закону о судебно-экспертной деятельности (Закон №73-ФЗ от 31 марта 2001 г.) эксперт не может находиться в какой-либо зависимости от сторон, или других лиц, заинтересованных в исходе дела. Вряд ли о подобной независимости можно говорить в случае Александра Белого и его коллег по Краевому БТИ. Всё же администрация платит зарплаты работникам этой организации, а значит – вряд ли кто-то из них будет делать выводы, противоречащие позиции учредителя.

Заметит ли суд подобную коллизию, или примет результаты экспертизы, станет известно совсем скоро.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.19

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