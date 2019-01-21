Кошмарная жизнь военных городков: мусор и беспросветное коммунальное бедствие

Очередной штраф в сотню тысяч рублей получила управляющая жилфондом компания Минобороны РФ. Военные коммунальщики во Владимирской области позабыли про вывоз мусора, зато их командование не забыло про свой комфорт.

Горы гниющих отходов во дворе многоквартирного дома – такую нелицеприятную картину 19 военная прокуратура выявила во время проверки в октябре 2018 года. На протяжении нескольких недель зловонные кучи мусора томились на контейнерной площадке. Однако УК Минобороны ФГБУ «ЦЖКУ», ответственная за обслуживание ведомственного жилфонда, игнорировала свои обязанности. За что получила штраф в сто тысяч рублей.

Этот случай далеко не единичный. Многочисленные штрафы ФГБУ «ЦЖКУ» получает регулярно и не только во Владимире. Проблемы с обслуживанием ведомственного жилфонда сейчас присутствуют в большинстве регионов. Серьезные сбои дают инженерные коммуникации, по нескольку лет не знавшие ремонта. В этой ситуации не удивительно, что жители военных кварталов нередко остаются без горячей и холодной воды, отопления, электричества и газа. Нередко коммунальные беды затягиваются на недели, если не месяцы.

В поисках виновного в коммунальных бедах жители военных городков обращаются в СМИ и надзорные органы. Однако визиты журналистов, как и штрафы прокуратуры, оказывают лишь временный эффект. Что, впрочем, не удивительно, поскольку действующую начальницу Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталию Красавцеву уже давно заподозрили в отстаивании собственных доходов, о чем ранее сообщало «Первое антикоррупционное СМИ».

Примечательно, что предприимчивая чиновница еще и бизнесвумен. В прошлом она была во главе трех фирм – «Веста», «Компания Веста» и «Форма Т». И хотя официально госпожа Красавцева отошла от предпринимательской деятельности, финансовые документы, данные из банков, которые попали в распоряжение СМИ, как и слова нынешних руководителей, говорят об обратном. Так, генеральный директор ООО «Компания Веста» Александр Федоров жаловался, что без разрешения не может даже поставить подпись на счетах. Владелец «Весты» некий Алексей Страпко – и вовсе оказался как человек-призрак. По данным прессы, у него нет российского ИНН, а в глаза директора фирмы не видел ни один субподрядчик.

Стоит отметить, что скандальная репутация закрепилась за чиновницей в погонах именно во времена ее предпринимательской деятельности. Занимая кресло директора «Весты», Красавцева заполучила госконтракт на 152 млн рублей. Столь крупная сумма из бюджета оборонного ведомства предназначалась на капитальный ремонт военной части в Подмосковье. Однако, судя по публикациям в СМИ, первый же аванс в размере 50 млн рублей Наталия Красавцева могла по большей части перевести родственникам и аффилированным фирмам, а также пустить на путешествия по миру. Вместе с сыном и матерью она побывала на Мальдивах, Сейшелах, Бора-Бора, в США, Сингапуре. Когда бюджетные запасы иссякли, бизнеследи объявила фирму банкротом и тут же создала новую фирму, которой успешно передала злосчастный контракт. При этом, как выяснилось в ходе проверки, ремонт в военной части, начатый в 2015 году и рассчитанный на пару месяцев, растянулся на 3 года.

Теперь бывшая предпринимательница стоит во главе всего коммунального хозяйства Минобороны. На новой должности Красавцева, как похоже, заручилась соответствующей поддержкой. В качестве своего заместителя она избрала Артура Чистякова. Личность правой руки Красавцевой известна многим жителям военных городков и далеко не за хорошие заслуги. УК «Славянка» и «РЭУ», за сотрудничество с которыми Чистяков отвечал в министерстве, довели ведомственный жилфонд до разрухи, а после обанкротились, оставив за собой многомиллиардные долги поставщикам ресурсов.

Еще один громкий провал господина Чистякова – передача военных городков Московской области муниципальным властям. Процесс должен был завершиться еще в 2016 году, однако до сих пор объекты частично числятся на балансе силового ведомства. Затяжная процедура спровоцировала ситуацию, когда Министерство обороны уже отошло от обслуживания многоквартирных домов, а городские власти еще их не приняли. В итоге в случае ЧП, например, на инженерных сетях жители брошенных всеми кварталов лишаются коммунальных благ.

Впрочем, до нечеловеческих условий жизни в военных городках руководству коммунальной структуры Минобороны, как похоже, дела нет. Под окнами жителей военных городков продолжают расти горы мусора, а качественные коммунальные услуги не являются общедоступной нормой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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