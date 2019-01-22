Морозы в Москве: синоптики определили, когда ждать потепления

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года. По данным столичного метеобюро, температура воздуха опускалась до -15,7 градуса, предыдущий минимум был зафиксирован 10 января и составил -14 градусов, передает «Интерфакс».

Согласно прогнозу центра «Фобос», сегодня в столице закончатся сильные снегопады, а температурный фон окажется на 7-8° ниже климатической нормы. Днём ожидается переменная облачность, температура воздуха в Москве -13…-15°, в Подмосковье -12…-17°, вечером морозы окрепнут.

Среду и четверг, как отмечают синоптики, в Центральную Россию начнут поступать менее холодные воздушные массы, и показания термометров повысятся до -10°, что, впрочем, на 4° ниже нормы.

По данным Гидрометцентра РФ, пятницу, 25 января столбик термометра опустится до -16°, местами возможен небольшой снег.

В субботу температура воздуха будет колебаться от -9° до -14°, в воскресенье, 27 января, потеплеет до -8°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.19

«Кто талантом небогат, делайте везде шпагат»: Шнуров в стихах прошелся по Волочковой. / Жириновский: Переговоры с Японией о Курилах нужно прекратить. / ЦБ утвердил план «антибанкротства» Московского индустриального банка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»