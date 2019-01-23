ФСБ обезвредила крупную группировку нелегальных оружейников

Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с МВД и Росгвардией ликвидировали крупную группировку нелегальных оружейников, которые действовали в 32 регионах страны. Как сообщил Центр общественных связей спецслужбы, в общей сложности задержано 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их продаже.

В результате обысков из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок), а также реактивный огнемет «РПО-А «Шмель», два ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26» и 11 ручных осколочных гранат. Также было обнаружено 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления. Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, уточнили в ФСБ.

По результатам экспертиз изъятого вооружения следственными подразделениями ФСБ России и МВД России будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконный оборот оружия), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.19

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